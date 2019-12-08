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Власти Украины заявили об отсутствии сигнализации в одесском колледже

В сгоревшем одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса отсутствовала пожарная сигнализация. Об этом заявил глава Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин во время брифинга 8 декабря. Трансляцию вел телеканал «Прямой».

«После совещания выяснилось, что там вообще пожарной сигнализации не было», — сказал Чечеткин.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия также сообщил, что будет добиваться присвоения награды «Герой Украины» посмертно двум погибшим при пожаре — спасателю и преподавательнице, которая успела вывести студентов, но погибла сама.

Также прибывший в Одессу премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что глава региональной Госслужбы по ЧС Виктор Федорчак отстранен от своих обязанностей. Сейчас принимается решение о его увольнении.

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Пожар в одесском колледже произошел утром 4 декабря. Очаг возгорания находился на третьем этаже шестиэтажного здания. В итоге пламя охватило площадь 4 тыс. кв. м. По данным спасателей, в момент возгорания там находились не менее 400 человек.

В результате пожара погибли десять человек — тела еще двух были обнаружены спасателями 8 декабря при разборе завалов. 31 человек пострадал, девять из них все еще находятся в больнице. Судьба еще десяти человек остается неизвестной.

По факту происшествия заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Теги: Одесса, пожар
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