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В центре Москвы в день прощания с Лужковым ограничат движение транспорта

12 декабря, в день прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, в центре Москвы изменят схему движения и работу городского транспорта, говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Траурные мероприятия пройдут в храме Христа Спасителя. В связи с ними с полуночи 12 декабря и весь день будет ограничено движение по Соймоновскому проезду, а также по участку ул. Волхонка от Соймоновского проезда до ул. Ленивка. Нельзя будет повернуть со Знаменки на Волхонку, около д. 2, стр. 1 по Лужнецкому проезду будет запрещено парковаться. 

Во время церемонии прощания вход и выход к храму Христа Спасителя со станции «Кропоткинская» будет закрыт до 15:30. С утра и до конца траурных мероприятий также не будут работать остановки «Метро «Кропоткинская» — Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина» автобуса М3 в сторону метро «Семеновская» и «Метро «Кропоткинская» для автобуса № 255, с полудня — «Новодевичье кладбище» для автобусов М3, № 64, 216, 255, С12 в направлении стадиона «Лужники».

Фотогалерея 
«Дорожу возможностью надеть кепку и прошвырнуться»: каким был Юрий Лужков

Юрий Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет после операции на сердце в Германии. 12 декабря его похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с могилой советского поэта и писателя Сергея Михалкова. Соболезнования семье и близким Лужкова выразили президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и действующий мэр Москвы Сергей Собянин.

Теги: Юрий Лужков, Москва, перекрытие движения
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