Польша вслед за Словакией заявила о готовности к газовому кризису

Польша готова к прекращению транзита российского газа в Европу через территорию Украины, заявили в нефтегазовой госкомпании PGNiG, представив презентацию с возможными вариантами поставок топлива в 2019-2013 годы.

Если транзит газа прекратится с начала 2020 года, то добыча в Польше, ее запасы, добыча и импортные поставки, в том числе через Белоруссию, в сумме будут равняться 25,6 млрд куб. м газа в год с расходом 19 млрд, сообщили в PGNiG. В том случае если 18 мая 2020 года, после истечения договора между Россией и Польшей, прекратятся транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа и реверсные поставки из Германии, то через Белоруссию и Украину и иными путями с учетом собственной добычи и запасов Польша будет иметь 33,1 млрд куб. м газа.

Если же транзит топлива прекратится в обоих случаях, то Польша получит 28,6 млрд куб. м, добавили в компании.

Ранее министр экономики Словакии Петер Жига сообщил, что страна начала подготовку к новому газовому кризису из-за угрозы прекращения транзита российского топлива через Украину. Действующее соглашение Москвы и Киева истекает в конце этого года, о его дальнейшей судьбе стороны пока не договорились. Россия предложила Украине заключить договор на один год и отказаться от претензий в суде, на что в ней заявили, что рассматривают лишь долгосрочное соглашение. По итогам встречи в «нормандском формате» президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна готова «взять газом» компенсацию $3 млрд от «Газпрома». В Кремле вопрос решенным считать отказались. Позднее в «Нафтогазе» заявили, что у России есть «козыри» в споре по транзиту газа, отметив, что отмечать «победу точно рано».