Кремль отказался считать урегулированным газовый спор с Украиной

По словам пресс-секретаря президента России, говорить о том, что удалось выйти на решение проблем по газу, не приходится. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о выплате $3 млрд удалось снять

Фото: Frank Augstein / AP

В ходе прошедших в Париже переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского обсуждался «газовый вопрос», однако на окончательные договоренности выйти пока не удалось. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока не приходится говорить, что удалось выйти на решение проблемы транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже», — сказал Песков.

«На встрече были [глава «Газпрома» Алексей] Миллер и его коллега с украинской стороны, были озвучены подходы сторон», — сказал пресс-секретарь президента. Руководители стран договорились «продолжить общение», добавил он.

Ранее Зеленский, комментируя итоги переговоров, заявил, что вопрос о выплате «Газпромом» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража компенсации в $3 млрд (с учетом накопившихся с момента вынесения решения процентов) удалось «в принципе» снять.