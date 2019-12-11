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Словакия приготовилась к газовому кризису на фоне споров Москвы и Киева
Словакия начала готовиться к газовому кризису из-за угрозы прекращения поставок российского газа через Украину. Действующий контракт истекает 31 декабря, стороны пока не договорились о дальнейшей судьбе транзита
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Министр экономики Словакии Петер Жига предупредил, что в январе 2020 года существует угроза прекращения поставок газа в Словакию из России через Украину и существует риск газового кризиса, аналогичного тому, что был в 2009 году. Об этом он заявил в среду после заседания правительства Словакии, сообщает Novinsky.cz.

«В конце 2019 года истекает контракт между Россией и Украиной, который был заключен на десять лет во время предыдущего газового кризиса в 2009 году», — сказал Жига.

По словам министра, Словакия начала готовиться к новому кризису. «У нас будет встреча с компетентными учреждениями в понедельник, 16 декабря», — добавил министр, уточнив, что на встрече будут присутствовать в том числе представители министерства экономики и словацкой газовой промышленности.

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Жига отметил, что после встречи «нормандской четверки» не похоже, что новый контракт на поставку газа будет успешно заключен или что существующий контракт будет продлен. «Сейчас я чувствую, что мы ближе к кризису, то есть россияне прекратят транзит газа через Украину, и нам придется использовать все меры, над которыми мы работаем в течение 10 лет. Нам придется обеспечивать поставки газа для словацких домохозяйств и словацких предприятий», — сказал министр.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Словакия, газ, Газпром
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