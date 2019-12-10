Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

По мнению Андрея Коболева, украинской газовой компании пока рано праздновать победу по итогам переговоров в Париже. Кремль ранее также отказался считать решенным газовый спор с Украиной

Андрей Коболев (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.

«У наших оппонентов еще несколько нестандартных «козырей». Поэтому праздновать победу точно рано», — написал Коболев на своей странице в Facebook.

Комментарий Коболева последовал после прошедших в рамках «нормандского» саммита переговоров, на которых обсуждался газовый спор между Россией и Украиной. На них, в частности, речь шла о контракте на транзит газа (истекает 31 декабря 2019 года), а также об исполнении решения Стокгольмского арбитража, вынесенного в пользу Киева.

По итогам переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража удалось снять. По словам Зеленского, украинская позиция простая: «Мы готовы взять газом». «Это компромисс, на который мы готовы идти», — сказал Зеленский.