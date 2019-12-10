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Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре
По мнению Андрея Коболева, украинской газовой компании пока рано праздновать победу по итогам переговоров в Париже. Кремль ранее также отказался считать решенным газовый спор с Украиной
Андрей Коболев (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.

«У наших оппонентов еще несколько нестандартных «козырей». Поэтому праздновать победу точно рано», — написал Коболев на своей странице в Facebook.

Комментарий Коболева последовал после прошедших в рамках «нормандского» саммита переговоров, на которых обсуждался газовый спор между Россией и Украиной. На них, в частности, речь шла о контракте на транзит газа (истекает 31 декабря 2019 года), а также об исполнении решения Стокгольмского арбитража, вынесенного в пользу Киева.

Бизнес
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

По итогам переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража удалось снять. По словам Зеленского, украинская позиция простая: «Мы готовы взять газом». «Это компромисс, на который мы готовы идти», — сказал Зеленский.

Политика
Кремль отказался считать решенным газовый спор с Украиной

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков позднее заявил, что говорить о том, что удалось решить газовый спор, преждевременно. «Пока не приходится говорить, что удалось выйти на решение проблемы транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже», — сказал он.

Москва и Киев ведут переговоры о заключении нового соглашения на транзит газа через Украину. Действующий контракт истекает 31 декабря. «Газпром» предлагает продлить его или заключить новый сроком на один год, а одним из условий ставили взаимный отказ от претензий в арбитраже. Украинская сторона настаивает на изменении условий контракта — его хотят заключить по европейским правилам, с новым оператором газотранспортных систем (ГТС), соответствующую компанию выделят из структуры «Нафтогаза».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Нафтогаз, газ, транзит
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