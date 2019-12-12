В Совфеде пояснили разницу в трактовках коммюнике «нормандского саммита»

Изменение текста коммюнике Киевом, принятого по итогам «нормандского саммита» в Париже 9 декабря, похоже на «политическое шарлатанство», заявил РБК первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Ранее в переводе документа на украинский язык Киев заменил формулировку «все правовые аспекты особого статуса» на «все правовые аспекты Закона об особом статусе», что не соответствовало английской версии документа. Ее исправили после требований ДНР.

По словам Джабарова, поправка была сделана офисом президента Украины Владимира Зеленского из-за опасений действий оппозиции.

«Но по сути ничего не поменяется. Хотят они или нет — ничего поменять они реально не смогут», — заявил сенатор. По его словам, в Киеве делают вид что не понимают, что эти поправки (об особом статусе Донбасса — РБК.) должны быть внесены в Конституцию, и просто хотят продлить закон о особом статусе Донбасса. Джабаров напомнил, что сегодня в Раду внесли законопроект о поправках в закон об особом статусе, который истекает в декабре.

«Но рано или поздно европейцам надоест, что их постоянно обманывают. Это и мы терпели, но мы же все-таки их братья, соседями были, с общей историей. А в Европе терпеть такое шарлатанство не будут. Сейчас исправят, а потом уже не исправят», — заключил сенатор.