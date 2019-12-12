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В Совфеде пояснили разницу в трактовках коммюнике «нормандского саммита»

Изменение текста коммюнике Киевом, принятого по итогам «нормандского саммита» в Париже 9 декабря, похоже на «политическое шарлатанство», заявил РБК первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Ранее в переводе документа на украинский язык Киев заменил формулировку «все правовые аспекты особого статуса» на «все правовые аспекты Закона об особом статусе», что не соответствовало английской версии документа. Ее исправили после требований ДНР.

По словам Джабарова, поправка была сделана офисом президента Украины Владимира Зеленского из-за опасений действий оппозиции.

«Но по сути ничего не поменяется. Хотят они или нет — ничего поменять они реально не смогут», — заявил сенатор. По его словам, в Киеве делают вид что не понимают, что эти поправки (об особом статусе Донбасса — РБК.) должны быть внесены в Конституцию, и просто хотят продлить закон о особом статусе Донбасса. Джабаров напомнил, что сегодня в Раду внесли законопроект о поправках в закон об особом статусе, который истекает в декабре.

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Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

«Но рано или поздно европейцам надоест, что их постоянно обманывают. Это и мы терпели, но мы же все-таки их братья, соседями были, с общей историей. А в Европе терпеть такое шарлатанство не будут. Сейчас исправят, а потом уже не исправят», — заключил сенатор.

Сенатор от республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков пояснил РБК, что в изменении формулировки Киевом есть «явное сужение» в двух аспектах.

Во-первых, по мнению Цекова, существует разница между принятием одного закона и внесением изменений в конституцию. Он отметил, что правовые аспекты проблемы касаются ряда решений, а не только закона об особом статусе. «Это и внесение соответствующих изменений, которое подчеркивает особый статус и утверждает особый статус соответствующее внесение изменение Конституции Украины», — сообщил Цеков. Он напомнил, что закон принимается половиной голосов, а Конституция двумя третями. «Закон сегодня приняли — а завтра отменили. Конституцию изменить сложнее», — сказал сенатор.

Кроме того, пояснил Цеков, есть еще один аспект, связанный с особым статусом Донецкой и Луганской народных республик: он должен быть постоянным. Он не может быть принят на один год и потом отменен, указал сенатор.

«Один закон принять и все. В Конституцию изменения вносить не надо, и решение об особом статусе может быть кратковременным. Если не указать в каких-то документах, прежде всего в Конституции о том, что это решение будет постоянным. Я вот в этом увидел разницу», — заключил Цеков.

Политика
Глава ДНР поставил ультиматум Киеву из-за саммита в Париже

Ранее 11 декабря офис президента Украины Владимира Зеленского заменил формулировку «все правовые аспекты особого статуса» на «все правовые аспекты Закона об особом статусе». На несоответствие обратили внимание в ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не станет выполнять достигнутые на «нормандском саммите» в Париже договоренности, если Киев не опубликует корректный текст коммюнике. По его словам, в Киеве специально изменили текст, чтобы «сузить понятие об особом статусе Донбасс до одного закона». Позднее в опубликованный текст внесли правки. В Кремле отметили, что трактовка текста Киевом «не так важна», поскольку существует референтный текст на английском.

Теги: коммюнике, Украина, Донбасс, новости РБК
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