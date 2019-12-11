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Глава ДНР поставил ультиматум Киеву из-за саммита в Париже
После того как на Украине оппозиция обратила внимание на неточность в украинском переводе коммюнике «нормандского» саммита, власти ДНР выдвинули ультиматум. Либо Киев опубликует исправленный текст, либо перемирие не состоится
Денис Пушилин (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Все договоренности, достигнутые на «нормандском» саммите в Париже, не будут выполнены ДНР, пока Украина не опубликует полный и корректный текст итогового коммюнике саммита. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы заявляем, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения «нормандской четверки» не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике «нормандской четверки» без искажений и несогласованных вставок», — сказал он.

По мнению Пушилина, украинские власти намеренно опубликовали искаженный текст документа. Он пояснил, что в реальном документе было указано, что стороны «будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса Донбасса». Однако текст, опубликованный Киевом, содержит иную трактовку этого пункта — в нем говорится об обсуждении «всех правовых аспектов Закона об особом статусе».

«Они тем самым сужают понятие особого статуса до одного закона. А это должен быть целый комплекс законов и соглашений, в том числе и поправки в конституцию Украины», — объяснил Пушилин.

О неточности в украинском варианте итогового документа встречи «нормандской четверки» 10 декабря заявила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», возглавляемая Виктором Медведчуком. В варианте, который был опубликован на сайте президента Украины, текст гласит: «...щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування». В английском варианте текст звучит так: «...on all the legal aspects of the Special Order of Local Self-Government». Версию о неточности в украинском переводе документа подтверждает русскоязычный вариант, опубликованный на сайте Кремля. В нем также говорится не о об обсуждении «аспектов закона», а «всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления — особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей», в соответствии с согласованным в 2015 году Комплексе мер по выполнению Минских соглашений.

Политика
Итоги первого с Зеленским саммита в «нормандском формате». Главное

«Нормандский» саммит с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии прошел в Париже 9 декабря. Его итогом стала договоренность о полном перемирии в Донбассе и обмене всеми удерживаемыми лицами до Нового года. Также в рамках саммита прошла первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского, на которой они обсудили спор о транзите газа через Украину.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ДНР, Украина, «нормандская четверка»
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