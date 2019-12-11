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Песков прокомментировал трактовку Киевом парижского коммюнике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не придают большого значения тому, как в Киеве трактуют коммюнике саммита «нормандской четверки», сообщают «РИА Новости».

«Это не так важно. Там есть референтный текст на английском», — передают «РИА Новости» слова Пескова.

Ранее в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», возглавляемой Виктором Медведчуком, заявили о неточности в украинском варианте итогового коммюнике. Текст на сайте президента Украины гласил: «...щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування» (по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления). В английской версии текст выглядит так: «...on all the legal aspects of the Special Order of Local Self-Government» (по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления). В русскоязычном варианте на сайте Кремля также говорится про обсуждение «всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления — особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей», а не про обсуждение «аспектов Закона».

По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, украинские власти намеренно допустили неточность формулировок. Он объяснил, что в референтном документе речь идет про обсуждение «всех правовых аспектов особого статуса Донбасса», а в украинской версии — «всех правовых аспектов Закона об особом статусе».

Пушилин поставил ультиматум: ДНР не будет выполнять достигнутые на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный вариант документа. Офис президента Украины Владимира Зеленского исправил формулировку.

Саммит в «нормандском формате» состоялся в Париже 9 декабря. В нем приняли участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. По итогам переговоров стороны договорились о полном перемирии в Донбассе и обмене всеми удерживаемыми лицами до 2020 года.

Теги: коммюнике, саммит, ДНР и ЛНР
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