Адвокат семьи убитой аспирантки ответила на сообщения о компенсациях

Историк Олег Соколов и его представитель не связывались с семьей убитой аспирантки Анастасии Ещенко по поводу компенсации. Об этом на пресс-конференции сообщила адвокат матери погибшей Александра Башкеева, передает корреспондент РБК.

«Мне протранслировали сегодня сообщение адвоката, что они каким-то образом что-то хотят возместить. Я считаю, что это работа исключительно на камеру, потому что у меня нет информации, что кто-то связывался с родителями… Со мной адвокат [Соколова] не связывался. Я считаю, если бы он или Соколов хотел что-то сделать, они бы нашли возможность это донести», — сказала юрист.

Ранее на пресс-конференции адвокат Соколова заявил, что его подзащитный готов выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшей девушки. По словам юриста, он уже связался с ее братом по этому вопросу, но получил отказ. Брат Ещенко сообщил РБК, что «ни с кем не общался» по поводу компенсации.

9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова задержали в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными руками. В квартире историка нашли останки женского тела, пилу и обрез мелкокалиберного ружья. Убитой оказалась аспирантка исторического факультета СПбГУ Анастасия Ещенко.