«Был большим, непростым и внутренне свободным»: как вспоминают Лужкова

«Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

«Умер Юрий Лужков — мэр, с которым Москва жила 18 лет, который сделал для столицы очень много. Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. Он был талантливым политиком и замечательным человеком. Искренние соболезнования его родным и близким».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

«Он как собеседник, как человек держался мужественно и достойно. <...> Но сердечко, как всегда, тем более в таком возрасте, пошаливало. <...> Пчелы, как правило, живут у трудолюбивых и талантливых людей, а у меня весь род 300 лет занимается пчелами. Поэтому, если надо было с ним посидеть, поговорить обстоятельно, заведи разговор на эту тему — и вы увидите, что он освоил довольно глубоко это направление».

Певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко

«Лужков очень много сделал для нашего Отечества и особенно для Москвы. В самый сложный период он практически начал восстанавливать столицу, очень много строил. <...> Он был на виду, и к нему подтягивались люди. <...> Умел дружить, был очень открытым, честным человеком. Был заточен только на то, чтобы созидать. Человек, устремленный в будущее. Я думаю, он заложил очень хороший фундамент, который сейчас дает возможность Москве развиваться».

Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков

«У нас была многолетняя дружба, запомнилась всем. Он был для меня очень близким человеком. [Я с Лужковым] дружил, любил и помнить буду».

Бывший заместитель премьера правительства Москвы Сергей Ястржембский

«Прежде всего хочу сказать, что Юрий Михайлович был очень самобытный, яркий, колоритный человек, с которым интересно было и работать, и общаться. И в 1990-е годы, и в начале нынешнего века он был одним из наиболее, наверное, таких «турбулентных» политиков в российской действительности».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская

«Он всегда поддерживал Крым, помогал крымчанам как словом, так и делом. Не боялся идти наперекор толпе, говорил о русском Севастополе, когда многие записные патриоты рассказывали, что это невозможно. Не все, что делал Юрий Михайлович, было идеальным и правильным, но точно — искренним. Такими людьми гордится Россия!»

Скульптор Зураб Церетели

«Он всегда поддерживал художников, вообще ценил людей искусства. У меня и моих коллег в академии сегодня слезы на глазах. Очень тяжело, больно, когда хорошие люди уходят. <...> Ушел из жизни достойный человек. Юрий Михайлович очень много сделал для людей, для Москвы, для Российской академии художеств. Энергичный, талантливый человек. Он любил жизнь, всегда стремился быть полезным. Мои искренние соболезнования родным и близким».

Президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов

«Это был потрясающий мэр, который очень много сделал для Москвы — сделал ее красивой, удобной. Он показал пример, как нужно быть мэром крупного города. Это непросто. Это был незаменимый хозяйственник. Я не знаю, кто его учил, он был электриком-автоматчиком, тем не менее он умел подбирать людей и организовывать их. <...> У него всегда было свое мнение. Когда мы говорили, что нужно делать местное самоуправление, он попросил, чтобы ему разрешили сделать самостоятельные структуры города. Если в Санкт-Петербурге глава города — это глава администрации, то в Москве — мэр, а все остальное разбито по префектурам, по округам. И в Москве это прижилось. <...> Это очень большая потеря для Москвы и для страны».

Президент группы компаний «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская

«Юрий Лужков, конечно, ни в какие рамки не вмещался, такой уж широкий человек. <...> На свою Лену (Елена Батурина. — РБК) Юрий Лужков смотрел влюбленными глазами, и это чувство к жене, как все у Лужкова, тоже было очень большим и ни в какие рамки не вмещалось. Фразу «моя жена — талантливая женщина, она бы без меня и больше заработала» Юрий Михайлович произнес мне в интервью тоже при нестандартных обстоятельствах.

Сразу после ссоры Лужкова с тогдашним президентом Медведевым, я увидела Юрия Лужкова на одном приеме. Где рядом с недавно еще всесильным мэром Москвы стоял один Генрих Боровик, а вокруг как карантинная зона. Вся политическая элита теперь старательно не замечала Лужкова, попавшего в опалу. Я попросила дать интервью, и Лужков не просто согласился, но и долго ждал со мной в холле, пока приедут операторы с камерами.

И, пожалуйста, не пишите тут в комментариях гадости про Лужкова. Потом про него еще много напишут... А сейчас, в день его смерти, просто хочется вспомнить человека, который работал политиком в свободные и непростые времена и сам был большим, непростым и внутренне свободным».