Посольство в ФРГ сообщило о содействии в вопросе доставки тела Лужкова

Посольство России в Берлине и генконсульство в Мюнхене оказывают содействие в оформлении документов умершего в возрасте 83 лет экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщается в Twitter дипмиссии.

«Посольство России в ФРГ и ГК России в Мюнхене находятся в контакте с представителями скончавшегося во вторник в мюнхенской клинике бывшего мэра Москвы», — говорится в сообщении. Отмечается, что дипломаты также помогают с решением вопроса доставки тела Лужкова в Россию.

«РИА Новости» в генконсульстве в Мюнхене сообщили, что у них пока нет информации о церемонии прощания с Лужковым. «Мы не получали официальной информации о том, что планируют здесь прощаться с ним [Лужковым]», — сказали в консульстве.

О смерти Юрия Лужкова стало известно во вторник, 10 декабря. Ему было 83 года. Источники СМИ сообщали, что бывший мэр умер в Мюнхене, где ему делали операцию на сердце. В столичной мэрии сообщили, что Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.