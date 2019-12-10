Мэрия Москвы объявила место похорон Юрия Лужкова

По просьбе родственников бывшего мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище

Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря мэра Москвы Гульнару Пенькову. По ее словам, это решение было принято на основании обращения родственников бывшего градоначальника.

Пенькова также сообщила, что по решению Сергея Собянина создана правительственная комиссия по организации похорон. Сама дата захоронения будет определена позже.

Ранее Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова, которого он назвал «энергичным и жизнерадостным человеком». «Он возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей», — написал мэр.

Лужков умер на 84-м году жизни в Мюнхене, куда он накануне уехал для кардиохирургической операции.