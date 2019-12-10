Путин сообщил о «потеплении» в вопросе решения конфликта в Донбассе

Достигнутые на саммите «нормандской четверки» договоренности дают основания полагать, что в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе наступило «потепление». Об этом заявил президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции после переговоров в Париже, передает корреспондент РБК.

«Есть ли какое-то потепление? Думаю, да. Уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы также добились развода сил в трех точках. По многим вопросам мы достигли прогресса», — сказал Путин.

Он добавил, что все эти события говорят о том, что процесс идет в правильном направлении.

До этого российский лидер заявил, что в Конституцию Украины необходимо внести поправки, которые закрепят за Донбассом особый статус. По мнению Путина, у «минских договоренностей» нет альтернативы и переписывать их нельзя.