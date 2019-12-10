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Путин сообщил о «потеплении» в вопросе решения конфликта в Донбассе

Достигнутые на саммите «нормандской четверки» договоренности дают основания полагать, что в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе наступило «потепление». Об этом заявил президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции после переговоров в Париже, передает корреспондент РБК.

«Есть ли какое-то потепление? Думаю, да. Уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы также добились развода сил в трех точках. По многим вопросам мы достигли прогресса», — сказал Путин.

Он добавил, что все эти события говорят о том, что процесс идет в правильном направлении.

До этого российский лидер заявил, что в Конституцию Украины необходимо внести поправки, которые закрепят за Донбассом особый статус. По мнению Путина, у «минских договоренностей» нет альтернативы и переписывать их нельзя.

Политика
Итоги первого с Зеленским саммита в «нормандском формате». Главное

Ночью 10 декабря в Париже завершился саммит в «нормандском формате», на котором Путин, Меркель, Макрон и Зеленский обсудили вопросы урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Переговоры в разных формах длились почти восемь часов, после чего их участники выступили на пресс-конференции.

По итогам саммита было принято коммюнике, в котором говорилось о новом разведении сил в трех пунктах Донбасса, усилении контроля за «режимом тишины» и дальнейшем следовании «минским договоренностям».

Страны-участницы переговоров условились об обмене задержанными лицами между Россией и Украиной. Передача пленных должна состоятся до 31 декабря 2019 года по формуле «всех на всех».

Теги: Владимир Путин, саммит, Украина
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