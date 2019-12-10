Путин заявил о необходимости закрепить особый статус Донбасса

Необходимо внести изменения в Конституцию Украины, закрепляющие особый статус Донбасса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате», состоявшемся в Париже, передает корреспондент РБК.

Он также сообщил о принятии итогового документа, подтверждающего безусловное выполнение минских договоренностей, и выразил надежду, что разведение военных сил на юго-востоке Украины будет продолжаться. «Надо увеличить количество пропусков на линии соприкосновения», — заявил Путин, призвав не забывать «о простых людях, которые там живут».

В ходе встречи в Париже Путин и президент Украины Зеленский также договорились о новом обмене заключенными по принципу «всех установленных на всех установленных».

10 декабря завершилась продлившаяся около восьми часов встреча «нормандской четверки» (России, Украины, Германии и Франции). В рамках саммита прошли двусторонние переговоры Путина и Зеленского. Одной из его главных тем стало урегулирования конфликта в Донбассе. По итогам встречи лидеры стран-участниц приняли итоговый документ из трех пунктов: в нем запланировано завершить разведение военных сил и средств в новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года, улучшить мониторинг режима прекращения огня и продлить закон об особом статусе территорий в регионе. Зеленский назвал прошедшие переговоры «разблокированием» и «началом диалога».