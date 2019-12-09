В Париже началась первая встреча Путина и Зеленского

В Елисейском дворце началась встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает корреспондент РБК.

Это первая встреча лидеров России и Украины, ранее Путин и Зеленский общались только по телефону, причем первый раз по телефону лидеры поговорили только через месяц после инаугурации Зеленского. В конце ноября в телефонном разговоре они обсудили передачу Киеву кораблей, задержанных в районе Керченского пролива, а также отношения двух стран в энергетике.

Встреча руководителей стран «нормандской четверки» проходила 9 декабря в Париже. До начала саммита Путин встретился отдельно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент Украины ранее говорил, что ожидает от встречи с Путиным «конкретных результатов». «Я хочу увидеть человека, и я хочу привезти из «Нормандии» понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну», — отметил Зеленский в эфире на телеканале «Украина».