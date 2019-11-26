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Путин назвал Миллеру и Новаку главную тему своего разговора с Зеленским
Александр Новак, Владимир Путин и Алексей Миллер (Фото: kremlin.ru)

Разговор президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в основном был посвящен взаимоотношениям стран в сфере энергетики. Об этом Путин сообщил на встрече с министром энергетики Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщается на сайте Кремля.

После встречи Миллер заявил, что по указанию президента «Газпром» уже направил Украине официальное предложение по заключению нового или продлению действующего контракта на транзит газа. При этом он отметил, что на Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, однако сертификация компании пока не проведена. В связи с этим, по словам Миллера, возникают технические проблемы, которые должны быть решены как можно скорее.

На встрече президент также обсудил с Миллером и Новаком готовность российского энергетического комплекса к зимнему периоду. По словам министра энергетики, было сформировано около 50 тыс. резервных источников энергоснабжения на случай возникновения технологических нарушений. Также в течение года планируется ввод 7700 МВт мощностей электростанций, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее Путин и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возвращение Москвой украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе, а также рассмотрели вопросы газовой проблематики, в том числе транзита российского газа на Украину.

Действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря.

Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский
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