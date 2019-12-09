Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест трем фигурантам дела об убийстве 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщили в суде, обвиняемые Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев пробудут под стражей до 12 апреля 2020 года включительно.

Ксения Каторгина была менеджером по продажам. Она пропала 10 октября текущего года, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. В городе организовали масштабные поиски, однако спустя два дня ее тело нашли в колодце с ножевыми ранениями. Подозреваемых в убийстве Каторгиной задержали 15 октября. Спустя два дня им предъявили обвинение в убийстве и арестовали до 11 декабря.

Один из подозреваемых в ходе следственного эксперимента рассказал, что изначально планировали убить девушку, чтобы завладеть ее автомобилем. Впоследствии автомобиль Каторгиной со следами крови обнаружили у перекупщиков в Челябинске. Там же задержали подозреваемых. Убитую девушку похоронили 18 октября в городе Каменск-Уральский.