Появилось видео подозреваемых в убийстве продававшей машины женщины

Следственный комитет опубликовал видео, в котором показал подозреваемых в убийстве 27-летней екатеринбурженки, которая пыталась продать свой автомобиль.

На записи мужчина участвует в следственном эксперименте, отвечая на вопросы сотрудников правоохранительных органов. По его словам, он открыл колодец и бросил туда тело девушки. Он также признался, что вместе с напарниками хотел отнять машину. Мужчины изначально планировали убить водителя, по его словам.

Ранее СК показал фотографии трех подозреваемых в убийстве девушки. Их задержали 15 октября после того, как стало известно о пропавшей жительнице Екатеринбурга. Она отправилась продавать машину 10 октября, а через два дня ее автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске. Тело девушки обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. После пропажи девушки следователи завели уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК).