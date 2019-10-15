СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль. Соответствующие фотографии размещены на сайте ведомства.

10 октября девушка уехала с работы на своем автомобиле Audi в Орджоникидзевский район города Екатеринбурга, где намеревалась продать свою машину. После этого она пропала без вести.

Через пять дней тело девушки было найдено в канализационном коллекторе в частном секторе. 15 октября в Челябинске полиция обнаружила проданный автомобиль со следами крови, машина была отправлена на экспертизу. Там же правоохранительные органы задержали подозреваемых: двух мужчин 1977 и 1990 года рождения, и женщину 1988 года рождения. По предварительным данным, убийство женщины было совершено группой лиц в целях хищения ее транспортного средства.