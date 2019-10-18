На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку

В городе Каменск-Уральский состоялись похороны жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Об этом сообщили РБК представители Ивановского кладбища.

«Да, похороны Ксении действительно прошли сегодня и уже завершились», — заявили в кладбищенской администрации.

Каторгину убили 10 октября. Она уехала с работы на своем Audi, чтобы встретиться с потенциальными покупателями автомобиля. Через несколько дней тело девушки с ножевыми ранениями нашли в колодце.

Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина. Все трое находились в федеральном розыске за вымогательство.