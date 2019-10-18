Общество , 18 окт, 11:38
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На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку
В городе Каменск-Уральский состоялись похороны жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Об этом сообщили РБК представители Ивановского кладбища.
«Да, похороны Ксении действительно прошли сегодня и уже завершились», — заявили в кладбищенской администрации.
Каторгину убили 10 октября. Она уехала с работы на своем Audi, чтобы встретиться с потенциальными покупателями автомобиля. Через несколько дней тело девушки с ножевыми ранениями нашли в колодце.
Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина. Все трое находились в федеральном розыске за вымогательство.