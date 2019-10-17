Суд арестовал обвиняемых в убийстве продававшей машину девушки

Суд арестовал до 11 декабря троих обвиняемых в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга, найденной мертвой после того, как она отправилась продавать машину. Об этом РБК сообщили СУ СКР по Свердловской области.

В качестве обвиняемых на суде предстали Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его жена Екатерина Меньшикова, сообщал E1. Как рассказали РБК в СК, следователи предъявили всем троим обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК) и в разбое (ч. 4 ст. 162 УК). С учетом тяжести совершенного преступления им может грозить пожизненный срок.

Подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной задержали 15 октября. По данным следствия, 10 октября девушка уехала с работы на своей Audi и собиралась продать машину в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Через два дня ее тело нашли в колодце с ножевыми ранениями.

Во время следственного эксперимента один из обвиняемых признался, что девушку изначально собирались убить, чтобы завладеть ее машиной. Автомобиль со следами крови обнаружили у перекупщиков в Челябинске. Там же и задержали подозреваемых. По словам перекупщиков, при себе у них были документы на машину, права и паспорт.