На Урале задержали подозреваемых в убийстве продававшей машину девушки

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве 27-летней девушки, которая вечером 10 октября уехала показать автомобиль потенциальному покупателю и пропала. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах области, информацию подтверждает издание Ura.ru.

По данным Ura.ru, в совершении преступления подозревают троих человек.

12 октября, спустя двое суток после пропажи девушки, ее автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске, сообщил «Екатеринбург онлайн». По словам коммерсантов, автомобиль продали люди, которых сопровождала девушка, внешне похожая на хозяйку машины. При этом у продавцов, по словам перекупщиков, были паспорт, права и документы на автомобиль. СК после пропажи девушки завел уголовное дело по ст. 105 УК (убийство).

Позже волонтеры поискового отряда «Прорыв» сообщили, что тело пропавшей нашли в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, девушка работала менеджером по продажам, сообщало «РИА Новости». По информации Ura.ru, у нее остался 9-летний ребенок, который сейчас живет у бабушки.