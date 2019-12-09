В офисе Зеленского подтвердили его встречу с Путиным в Париже

В офисе Зеленского подтвердили его встречу с Путиным в Париже

В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили его встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоится после переговоров «нормандской четверки». Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко, передает «112 Украина».

«После встречи в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Владимиром Путиным», — сказал он. Ранее Тимошенко также сообщил, что на встрече, при необходимости, будут присутствовать министр энергетики Украины Алексей Оржель и руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко, чтобы обсудить вопрос по транзиту газа.

Встреча Путина и Зеленского пройдет 9 декабря после проведения саммита в «нормандском формате», главной темой которого будет урегулирование конфликта в Донбассе. Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, длительность встречи президентов России и Украины будет зависеть от них самих.

По данным ТАСС, встречи Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном пройдут до начала саммита.