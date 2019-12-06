В Париже 9 декабря соберется «нормандская четверка». Что важно знать

Закон об особом статусе Срок действия украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей истекает 31 декабря 2019 года, хотя формально он не исполнялся. В нем Украина гарантирует недопущение уголовного преследования и привлечения к уголовной ответственности участников военных действий на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Впервые закон был принят в 2014 году, в период президентства Петра Порошенко, и рассматривался как переходный документ со сроком действия три года. Впоследствии Москва настояла (а Порошенко согласился) на необходимости закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции. В 2015 году закон изменили — начало действия документа увязали с проведением местных выборов в Донбассе по украинским и международным стандартам. 3 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что из-за нехватки времени в Верховной раде не планируется рассматривать новый закон об особом статусе Донбасса, так что будет продлено действие нынешнего.

Позиция Киева

Желание Москвы совершить обмен «всех на всех» сходно с позицией украинского президента. Это следует из его интервью, опубликованного 2 декабря несколькими западными СМИ, в том числе журналом Time. Зеленский подчеркнул, что на встрече намерен обсудить детали обмена и его сроки. А глава украинского МИДа Вадим Пристайко у себя в Twitter назвал главным ожиданием от саммита «нормандской четверки» так называемый RUxit — «чтобы россияне и российские войска покинули Украину». Их наличие на этой территории Москва не признает.

Киев ожидает вывода войск и незаконных формирований из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО, как в Киеве называют ЛНР и ДНР), получения Украиной контроля над границей, а затем — проведения местных выборов в Донбассе по украинскому законодательству на украинских условиях, утверждает собеседник РБК, близкий к Зеленскому. Также, по словам источника РБК, Зеленский намерен поднять тему возвращения Крыма Украине. Коллизия, по словам собеседника, заключается в том, что Россия настаивает: «нормандский саммит» — площадка для решения проблемы в Донбассе. «Но тогда получается, что площадки для обсуждения вопроса Крыма не существует, а раз ее нет — президент будет поднимать этот вопрос там», — пояснил собеседник. Европейские участники «нормандской встречи» не планируют затрагивать тему Крыма, однако не будут препятствовать Киеву в этом, сообщил другой собеседник РБК, знакомый с подготовкой к переговорам.

Позиция Германии, Франции и ЕС

Европейские посредники считают важным сохранение минского формата и сам факт проведение саммита. Минские соглашения остаются актуальными для урегулирования конфликта, заявил РБК посол Европейского союза в России Маркус Эдерер: «Они имеют решающее значение для достижения устойчивого мирного разрешения конфликта в восточной части Украины, для прекращения столкновений и страданий многих людей». Для дальнейшего движения по этому направлению «прежде всего необходимо долгосрочное прекращение огня», считает дипломат. Выполнение минских соглашений является главным условием для любого существенного изменения позиции Евросоюза в отношении России, напомнил Эдерер. «Это предусмотрено в пяти принципах, определяющих политику ЕС в отношении России, которые были согласованы министрами иностранных дел стран ЕС в марте 2016 года», — указал он.

«Очевидно, что мы должны оставить в силе санкции, пока не будет достигнуто прогресса», — отметил на слушаниях в Европарламенте 4 декабря верховный представитель Европейского союза по внешней политике Жозеп Боррель.

От того, будет ли достигнут прогресс в разрешении украинского конфликта, во многом зависят и будущие отношения России и Европы, заявил 4 декабря президент Франции.

Позиция ДНР и ЛНР

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, которые не будут прямо представлены в Париже, также имеют свои взгляды на эту встречу. Они рассчитывают, что по итогам будет решено продлить действие закона об особом статусе Донбасса и начать согласование с ними всех дальнейших действий.

В соответствии с минскими соглашениями все проекты законов, касающиеся ситуации в Донбассе, должны согласовываться с представителями Луганска и Донецка в рамках минских переговоров, заявил РБК представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Владислав Дейнего. Представитель ДНР в ТКГ Наталья Никанорова не ответила на запрос РБК.

Вероятность успеха

Проще перечислить вопросы, где стороны могут договориться, чем все проблемы и противоречия, которые могут возникнуть на встрече в Париже, констатирует украинский политолог Владимир Фесенко. Он допускает, что участники могут согласовать новый обмен пленными и прекращение огня, продление действия украинского закона об особом статусе Донбасса, а также рамочные условия разведения войск вдоль всей линии разграничения. «Однако технической готовности к разведению войск нет, — считает он. — Войска должны куда-то отходить на подготовленные позиции, а не в открытое поле».

Эксперт сомневается в готовности сторон отводить вооружения на нескольких участках, в частности, для Украины могут быть риски при отведении войск в населенном пункте Широкино, который находится недалеко от Мариуполя, а пророссийские силы вряд ли будут готовы отводить войска в районе Донецка и Горловки.

Работу над «дорожной картой» по согласованию алгоритма, этапов и самой процедуры разведения войск, скорее всего, передадут помощникам участников «нормандской четверки» (Андрею Ермаку, Владиславу Суркову с российской стороны и людям Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель), считает Фесенко.

Что же касается политической части минских соглашений, включая местные выборы, то никаких предпосылок для достижения договоренностей пока нет, уверен он.

Еще одной проблемой может стать попытка Киева вывести обсуждение за пределы существующих минских договоренностей, которые администрация президента Украины считает не во всем соответствующим интересам Киева. «Накануне минского саммита мы стоим на развилке», — предупреждал на прошлой неделе собеседник РБК в Москве, знакомый с ходом подготовки к саммиту. По его словам, есть риск, что Украина попытается выйти из минских соглашений. «Это может привести к международному политическому кризису на новом уровне, последствия которого пока оценить сложно», — допускает он. Если переговоры продвинутся, то из минских соглашений Киев выходить не планирует, заверил близкий к Зеленскому источник РБК.

Еще одно противоречие, которое стороны вряд ли смогут разрешить, — это закрепление закона об особом статусе в Конституции Украины. «Никакого закрепления не может быть, пока там идет война, не разведены войска, пока непонятно, кто является властью на этих территориях», — пояснил собеседник РБК, близкий к украинским властям.