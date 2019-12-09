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ТАСС узнал о времени двусторонней встречи Путина и Зеленского

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского запланирована после окончания переговоров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации саммита в Елисейском дворце.

«Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в «нормандском формате» и совместной пресс-конференции четырех лидеров», — отметил источник.

Собеседник агентства добавил, что переговоры в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) будут длиться около 2,5 часа. При этом двусторонние встречи Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном пройдут до заседания «четверки».

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В пресс-службе Елисейского дворца заявили ТАСС, что администрация президента Франции не располагает информацией об отдельной встрече Путина и Зеленского. В пресс-службе Кремля пока не прокомментировали агентству эту информацию.

Как сообщает украинское издание «Сегодня», встреча Путина, Зеленского, Макрона и Меркель начнется в 18:00 мск. На 21:00 мск запланирована общая пресс-конференция по итогам переговоров.

По данным газеты, президент Украины подтвердил, что среди прочего у него будет личная встреча с российским лидером. Источник «Сегодня» в Елисейском дворце рассказал, что в 17:00 мск Макрон будет вести переговоры с Зеленским, в то время как Меркель встретится с Путиным. Затем, в 17:30, пройдет двусторонняя встреча Макрона и Путина, а также Меркель и Зеленского.

На саммите «нормандской четверки» будет обсуждаться вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в частности, закон об особом статусе региона, срок действия которого истекает 31 декабря этого года. Это будет первая официальная встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Накануне украинская оппозиция потребовала от главы государства, чтобы тот не капитулировал перед «Россией» и не пересекал красные линии».

Ранее Зеленский отмечал, что в рамках саммита он хочет добиться перемирия и обмена пленными. В Кремле заявили, что Путин поедет в Париж с «серьезным настроем» и намерением не допустить попыток «размыть» минские соглашения.

Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, встреча, время
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