ТАСС узнал о времени двусторонней встречи Путина и Зеленского

ТАСС узнал о времени двусторонней встречи Путина и Зеленского

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского запланирована после окончания переговоров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации саммита в Елисейском дворце.

«Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в «нормандском формате» и совместной пресс-конференции четырех лидеров», — отметил источник.

Собеседник агентства добавил, что переговоры в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) будут длиться около 2,5 часа. При этом двусторонние встречи Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном пройдут до заседания «четверки».

В пресс-службе Елисейского дворца заявили ТАСС, что администрация президента Франции не располагает информацией об отдельной встрече Путина и Зеленского. В пресс-службе Кремля пока не прокомментировали агентству эту информацию.