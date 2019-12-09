«Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

В Москве при подготовке к саммиту «нормандской четверки» отказывались говорить о каком-то пересмотре Минских договоренностей

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Россия не намерена пересматривать Минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая должна пройти в Париже. Как сообщил собеседник «Коммерсанта», занимавшийся подготовкой к саммиту, Москва придерживается мнения о том, что если в Минских договоренностях речь идет о досрочных выборах в Донбассе, то их нельзя совмещать с очередными выборами на Украине.

По его словам, желания каким-то образом адаптировать или редактировать ранее достигнутые договоренности у Москвы нет. При этом в России рассчитывают на то, что на безальтернативности соглашений будут настаивать также Франция и Германия.

Собеседник «Коммерсанта», который занимается украинским направлением, отметил, что Россию вполне удовлетворит развитие отношений с Киевом по грузинской модели. В этом случае конфликт разрешен не будет (как в случае с Абхазией и Южной Осетией), однако двусторонние связи будут сохранены, Россия и Украина будут сотрудничать в экономике и решать возникающие вопросы в специально придуманных форматах.

Саммит «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) должен пройти 9 декабря этого года в Париже. На встрече будет обсуждаться вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в частности, закон об особом статусе региона, срок действия которого истекает 31 декабря.



Это будет первая официальная встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Накануне поездки в Париж украинская оппозиция потребовала от своего президента не капитулировать перед Россией, не пересекать «красные линии».