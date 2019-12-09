Пилот севшего в поле самолета сообщил о первом полете после ЧП

Пилот самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в кукурузном поле, Дамир Юсупов рассказал «Известиям» о первом полете после происшествия.

Юсупов сообщил, что после экстренной посадки самолета ему хотелось как можно скорее выполнить штатный полет, чтобы избавиться от чувства волнения. Однако, по его словам, когда она зашел в кабину пилота, то чувствовал себя так, словно перерывов между полетами не было. Он также отметил поддержку членов экипажа, которые «не задавали лишних вопросов» и «дали понять, что все хорошо, не стоит волноваться».

В середине августа пассажирский самолет А321, выполнявший рейс U6178 из Москвы в Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. Причиной стало попадание птиц в оба двигателя лайнера во время взлета. На борту находились 224 пассажира и члены экипажа. В результате произошедшего никто не погиб, за медицинской помощью обратились 76 человек.

Пилот Юсупов вернулся к полетам в середине сентября после прохождения медицинских обследований и «формальностей», сообщали в «Уральских авиалиниях». Президент Владимир Путин наградил его и второго пилота Георгия Мурзина званиями Героя России.