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Пилот севшего в кукурузном поле лайнера А321 вернулся к полетам

Командир аварийно севшего на кукурузное поле лайнера А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов вернулся к выполнению полетов, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полетам на этой неделе. Георгий Мурзин еще на больничном», — сказали в «Уральских авиалиниях».

Ранее в «Уральских авиалиниях» опровергли появившуюся в соцсетях информацию о намерении Юсупова перейти на работу в Emirates Airlines.

В пресс-службе российской авиакомпании сообщили РБК, что Юсупов выйдет из отпуска 4 сентября, однако к полетам приступит не сразу.

Дамир Юсупов — командир самолета А321 «Уральских авиалиний», 15 августа совершившего вынужденную посадку в кукурузном поле после вылета лайнера из аэропорта Жуковский. В оба двигателя самолета попали птицы, экипаж принял решение посадить борт на поле. В результате никто не погиб, 76 человек получили травмы. За спасение пассажиров Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоили звания Героев России, других членов экипажа наградили орденами Мужества.

Теги: А321, Посадка A321 в поле
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