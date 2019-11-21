Путин в Кремле вручил награды посадившим А321 в поле пилотам

Путин в Кремле вручил награды посадившим А321 в поле пилотам

Президент России Владимир Путин наградил званием Героя России пилотов самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Государственными наградами были отмечены командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин.

«В сложной аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, слаженно, проявил отвагу», — заявил Путин на церемонии вручения наград. По словам президента, именно пилоты сыграли «ключевую роль» в спасении десятков жизней, за что по праву удостоены высшего звания.

15 августа Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку после взлета из московского аэропорта Жуковский. Причиной инцидента стало столкновение на взлете со стаей чаек, которые попали в турбины лайнера. Командир экипажа Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным посадили самолет на брюхо. В результате жесткой посадки все пассажиры лайнера остались живы.