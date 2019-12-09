В Москве эвакуировали три суда из-за сообщений о минировании

В Москве эвакуировали три суда из-за сообщений о минировании

Коптевский, Головинский и Чертановский районные суды Москвы эвакуировали после сообщений о минировании зданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы судов.

Коптевский и Головинский суды располагаются в одном здании на ул. Зои и Александра Космодемьянских. Сообщение о минировании инстанций поступило на почту Коптевского суда.

В пресс-службе Чертановского суда агентству сообщили, что здание уже проверили после анонимного сообщения о минировании, суд возобновил работу.

В пресс-службе Коптевского районного суда РБК подтвердили эвакуацию. «В 8:32 поступило сообщение. Сотрудники покинули здание», — сказали в пресс-службе.

При этом в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что пока такая информация не поступала.