В Москве эвакуировали три суда из-за сообщений о минировании

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
В Кремле списали на волю Путина и Зеленского продолжительность их встречи Политика, 11:04 Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме Политика, 11:01 Пилот севшего в поле самолета сообщил о первом полете после ЧП Общество, 10:50 Как прошел конкурс «Мисс Вселенная — 2019». Фоторепортаж Общество, 10:49  МИД анонсировал встречу Лаврова с Помпео в Вашингтоне 10 декабря Политика, 10:47 Зожник под шубой: новогодний тест РБК и Huawei, 10:47 НХЛ признала российского вратаря «Рейнджерс» Георгиева первой звездой дня Спорт, 10:45 Чайка сообщил о более 160 уголовных делах по космодрому Восточный Общество, 10:43 Стала известна продолжительность нормандского саммита Политика, 10:35 «Ведомости» узнали о планах «Яндекса» арендовать офис в «Москва-Сити» Бизнес, 10:30 Объем вложений в недвижимость на 30% превысит уровень 2018 года Pro, 10:19 Как меняли команду в RBK.money РБК и Открытие, 10:18 Без обоев в цветочек: как кардинально изменится рынок ремонта квартир Pro, 10:06 В Москве эвакуировали три суда из-за сообщений о минировании Общество, 10:04
Общество ,  
0 
В Москве эвакуировали три суда из-за сообщений о минировании

Коптевский, Головинский и Чертановский районные суды Москвы эвакуировали после сообщений о минировании зданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы судов.

Коптевский и Головинский суды располагаются в одном здании на ул. Зои и Александра Космодемьянских. Сообщение о минировании инстанций поступило на почту Коптевского суда.

В пресс-службе Чертановского суда агентству сообщили, что здание уже проверили после анонимного сообщения о минировании, суд возобновил работу.

В пресс-службе Коптевского районного суда РБК подтвердили эвакуацию. «В 8:32 поступило сообщение. Сотрудники покинули здание», — сказали в пресс-службе.

При этом в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что пока такая информация не поступала.

Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Петербурга продолжается с конца ноября. Так, 2 декабря сообщения о заложенной в здании бомбе поступили в Лефортовский и Басманный суды. 4 декабря в Москве эвакуировали Тверской, Мещанский, Басманный, Петровский и Кунцевский суды. Эвакуация московских судов в связи с угрозами также проводилась 5 декабря, а 6 декабря помимо прочих было эвакуировано здание Верховного суда.

Теги: суды, Москва, эвакуация, новости РБК
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге вновь эвакуировали суды из-за угрозы взрыва
Общество
В Петербурге снова эвакуировали суды из-за сообщений о бомбах
Общество
В Москве эвакуировали здание Верховного суда
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter