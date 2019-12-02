В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Москве около 100 человек эвакуировали из здания Лефортовского суда. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. По ее словам, на электронную почту суда пришло письмо о заложенном взрывном устройстве, после чего было принято решение об эвакуации сотрудников и посетителей.

Сообщение об эвакуации также поступило в Басманный суд Москвы, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова. «Суд эвакуирован», — рассказала Морозова.

В зданиях судов провели проверку, опасных предметов там не обнаружили, сообщили РБК в пресс-службах судов.

Источники ТАСС и «Интерфакса» рассказали, что сообщения о минировании помимо судов получили торговый комплекс ГУМ на Красной площади и ТЦ «Афимолл Сити». В пресс-службе ГУМа отказались от комментариев, в «Афимолл Сити» заявили, что не получали таких сообщений. «Такой информации нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В Санкт-Петербурге в понедельник эвакуировали Выборгский, Невский и Приморский районные суды, рассказали в объединенной пресс-службе судов города. «Все также требуют 120 биткоинов», — добавили там.