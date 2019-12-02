Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании Общество, 12:42 Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа Политика, 12:42 Виллы, пентхаусы, лофты: о современных маркерах элитарности и приватности РБК и Элитная недвижимость, 12:31 «РИА Новости» узнало стоимость разработки нового российского авианосца Общество, 12:30 Закрытие кинотеатра «Соловей» в Москве. Фоторепортаж Общество, 12:28  Про науку: как кошмары делают нас смелее Стиль, 12:28 Падение курса Bitcoin и хардфорк Monero: главное из мира криптовалют Крипто, 12:26 «Газпром» запустил первый газопровод в Китай Бизнес, 12:17 Электричка сбила женщину на станции Лобня Общество, 12:13 Как бытовая техника помогает повысить качество жизни Партнерский материал, 12:02 Российские гандболистки одержали вторую победу на чемпионате мира Спорт, 12:02 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 12:00 Дело экс-главы МЧС Кузбасса из-за пожара в «Зимней вишне» передали в суд Общество, 11:59 Суд в Москве отклонил жалобу на бездействие следствия по делу Голунова Общество, 11:54
Общество ,  
0 
В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Москве около 100 человек эвакуировали из здания Лефортовского суда. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. По ее словам, на электронную почту суда пришло письмо о заложенном взрывном устройстве, после чего было принято решение об эвакуации сотрудников и посетителей.

Сообщение об эвакуации также поступило в Басманный суд Москвы, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова. «Суд эвакуирован», — рассказала Морозова.

В зданиях судов провели проверку, опасных предметов там не обнаружили, сообщили РБК в пресс-службах судов.

Источники ТАСС и «Интерфакса» рассказали, что сообщения о минировании помимо судов получили торговый комплекс ГУМ на Красной площади и ТЦ «Афимолл Сити». В пресс-службе ГУМа отказались от комментариев, в «Афимолл Сити» заявили, что не получали таких сообщений. «Такой информации нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В Санкт-Петербурге в понедельник эвакуировали Выборгский, Невский и Приморский районные суды, рассказали в объединенной пресс-службе судов города. «Все также требуют 120 биткоинов», — добавили там.

Общество
Петербургский городской суд эвакуировали из-за требования в 120 биткоинов

Волна «минирований» в Москве и Санкт-Петербурге началась в прошлый четверг, 28 ноября. Тогда городской суд Петербурга получил угрозу, что подобные сообщения будут приходить до тех пор, пока «Константин Малофеев не вернет долг в 120 биткоинов, украденных с биржи WEX».

В пресс-службе основателя группы «Царьград» Константина Малофеева РБК сообщили, что редакция телеканала получила письмо с угрозой «ложных минирований» еще 27 ноября, расценила его как террористическую угрозу и обратилась в ФСБ.

Суды эвакуировали также 29 ноября. Так, в Басманном суде из-за эвакуации было прервано рассмотрение дел нового фигуранта «дела 27 июля» Сергея Суровцева и экс-министра Подмосковья Алексея Кузнецова. Письма с угрозами взрыва поступили на почту не только Басманного суда, но и Пресненского, Замоскворецкого, Чертановского судов, а также на почту Мосгорсуда.

Теги: Москва, эвакуация, суд, Лефортовский суд, Басманный суд, новости РБК
Материалы по теме
В Москве и Петербурге второй день подряд эвакуировали суды
Общество
Басманный суд эвакуировали после слов судьи о чрезвычайной ситуации
Общество
В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter