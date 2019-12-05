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Общество ,  
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В Москве вновь эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Москве эвакуируют сотрудников и посетителей семи судов из-за поступивших угроз о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Эвакуация проходит в Гагаринском, Чертановском, Троицком, Лефортовском, Хорошевском, Черемушкинском и Таганском районных судах из-за угрозы минирования», — отметил представитель судебной инстанции.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили РБК, что не располагают данной информацией.

Серия сообщений о минировании в судах Москвы продолжается с начала этой недели. Так, в среду, 4 декабря, в Москве эвакуировали Тверской, Мещанский, Басманный, Петровский и Кунцевский суды. До этого, 2 декабря, сообщения с угрозами поступили в Лефортовский и Басманный суды.

В Санкт-Петербурге 28 ноября городской суд получил угрозу, что сообщения о минировании будут приходить до тех пор, пока основатель группы «Царьград» Константин Малофеев «не вернет долг в 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». После этого волна эвакуаций в судах началась и в Санкт-Петербурге. В пресс-службе Малофеева заявили РБК, что телеканал «Царьград» получил письмо с требованием выплатить 120 биткоинов еще 27 ноября, в противном случае злоумышленники угрожали организовать серию ложных минирований. Редакция расценила письмо как террористическую угрозу и написала заявление в ФСБ. По словам представителя Малофеева, бизнесмен и его структуры никак не связаны с биржей WEX и кражей биткоинов.

Теги: Москва, эвакуация, суды, угроза взрыва, новости РБК
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