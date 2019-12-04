В Москве снова эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Санкт-Петербурга продолжается с прошлой недели. В этот день, в частности, эвакуировали Мещанский районный суд Москвы, где слушалось дело еще трех участников несанкционированного митинга 27 июля — Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Егора Лесных.

29 ноября из-за угроз минирования было перенесено рассмотрение жалобы по делу Ивана Голунова. Сообщения о взрывчатке поступали в суды 2 и 3 декабря.