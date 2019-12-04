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В Москве снова эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

Столичные суды эвакуируют из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах. Об этом РБК заявили в пресс-службе Мосгорсуда.

Отмечается, что эвакуация посетителей и сотрудников проводится в пяти судах — Тверском, Мещанском, Басманном, Петровском и Кунцевском.

«В суды по электронной почте поступили письма с угрозами, проводится проверка», — уточнили в пресс-службе.

В Кунцевском районном суде до эвакуации проходили слушания по делу студента ВШЭ Егора Жукова, который является фигурантом «дела 27 июля». После проверочных мероприятий заседание продолжится.

Общество
В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Санкт-Петербурга продолжается с прошлой недели. В этот день, в частности, эвакуировали Мещанский районный суд Москвы, где слушалось дело еще трех участников несанкционированного митинга 27 июля — Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Егора Лесных.

29 ноября из-за угроз минирования было перенесено рассмотрение жалобы по делу Ивана Голунова. Сообщения о взрывчатке поступали в суды 2 и 3 декабря.

Теги: суд, эвакуация, минирование, новости РБК
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