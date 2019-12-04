В Москве снова эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

Столичные суды эвакуируют из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах. Об этом РБК заявили в пресс-службе Мосгорсуда.
Отмечается, что эвакуация посетителей и сотрудников проводится в пяти судах — Тверском, Мещанском, Басманном, Петровском и Кунцевском.
«В суды по электронной почте поступили письма с угрозами, проводится проверка», — уточнили в пресс-службе.
В Кунцевском районном суде до эвакуации проходили слушания по делу студента ВШЭ Егора Жукова, который является фигурантом «дела 27 июля». После проверочных мероприятий заседание продолжится.