В Москве эвакуировали здание Верховного суда России из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Посетители и сотрудники покинули здание», — сообщили агентству в пресс-службе. Анонимный звонок поступил в УВД по ЦАО Москвы.

Ранее 6 декабря из-за сообщений об угрозе взрыва были эвакуированы московские суды, в том числе Зюзинский, Перовский, Тимирязевский, Хамовнический, Хорошевский, Чертановский и Щербинский.

Кроме того, из-за сообщений о минировании были эвакуированы судебные учреждения Санкт-Петербурга. На момент публикации заметки Выборгский, Смольнический, Фрунзенский, Невский, Московский, Октябрьский, Куйбышевский районные суды вернулись к работе после эвакуации.