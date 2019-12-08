Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до десяти

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до десяти

Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до десяти. Об этом говорится в заявлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

«Всего в результате пожара погибли 10 человек», — говорится в сообщении. В воскресенье, 8 декабря, спасатели обнаружили под завалами тела еще двух погибших.

Ранее сообщалось о восьми погибших. В результате инцидента пострадал 31 человек. Девять из них находятся в медучреждениях. Судьба еще десяти человек остается неизвестной.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса. Его площадь составила 4 тыс. кв. м. По данным спасателей, во время пожара в здании находились более 400 человек. Из здания эвакуировали 40 человек.

По факту случившегося региональное управление Нацполиции завело уголовное дело о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (по ч. 2 ст. 270 УК Украины). Официальная причина пожара не называется.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура.