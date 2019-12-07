Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до восьми

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до восьми

При разборе завалов спасатели обнаружили тела еще троих погибших в результате пожара в одесском колледже, говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Таким образом, число жертв возросло до восьми человек.

Всего в результате происшествия пострадал 31 человек, из которых девять находятся в медучреждениях, еще десять пропали без вести.

На месте пожара работают 266 человек и 42 единицы техники, им удалось разобрать верхнюю часть здания и освободить проезд во внутренний двор, эксперты также оценили устойчивость здания, сообщили в службе.

Пожар в одесском колледже колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел утром в среду, 4 декабря. Общая площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м. По данным украинской службы по ЧС, в здании находились свыше 400 человек, спасатели эвакуировали 40 человек. Нацполиция Украины завела уголовное дело по статье о нарушении установленных законом требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УК Украины).