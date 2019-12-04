На Украине опубликовали видео крупного пожара в Одессе

На Украине опубликовали видео крупного пожара в Одессе

Площадь пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса достигла 2 тыс. кв. м, есть риск дальнейшего распространения огня.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ведомство также опубликовало видео с места тушения пожара.

На распространенных ведомством кадрах видно, как из здания идет густой белый дым. Пожарные тушат огонь с применением специальной техники. Также видно, как из некоторых окон колледжа вырывается огонь.

Видео: ДСНС України / YouTube

В сообщении Госслужбы по ЧС отмечается, что к операции привлечены 65 пожарных и 16 единиц спецтехники, а из колледжа эвакуированы более 40 человек.