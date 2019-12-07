В Совфеде ответили на выставленные «Нафтогазом» условия по газовым спорам

Требования «Нафтогаза» о погашении «Газпромом» долга в $3 млрд за счет поставок газа вряд ли будут рассмотрены. Об этом РБК заявил член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

«Я не думаю, что тут будут рассматривать такие вопросы: есть протокол, есть контракты и есть договоренности — и есть абсолютно вменяемые требования «Газпрома». Если они не будут соблюдены, значит не будет контракта», — сказал Клинцевич. «Мне кажется, это правильная ситуация, а до этого они пытались просто по-нахальному выкрутить руки России и «Газпрому», а сегодня уже ищут компромиссы», — добавил он.

Клинцевич отметил, что у Украины еще есть возможность подписать контракт о продлении газа на условиях «Газпрома», а если Киев что-то не устраивает, то «пусть говорят с Европой, которая пострадает от их идиотизма».

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежу, что в ходе саммита «нормандской четверки», который должен состояться 9 декабря, президент России Владимир Путин лично встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить позиции по газовому вопросу. «А тот кабальный срок, который предлагает Украина, при той нестабильности, которая в стране той существует, при постоянной смене власти, при смене курса — на такой срок ни одна серьезная держава заключать долгосрочные контракты не будет», — заявил Джабаров.