Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
В Минске люди вышли протестовать против интеграции Белоруссии с Россией Политика, 13:30 У въехавшего в вестибюль МЦК водителя нашли 12 штрафов Общество, 13:22 Появилось видео драки одноклубника Овечкина в матче НХЛ Спорт, 13:21 Три человека погибли в ДТП во Владимирской области Общество, 13:13 В Совфеде ответили на выставленные «Нафтогазом» условия по газовым спорам Политика, 13:09 Число жертв пожара в одесском колледже выросло до пяти человек Общество, 13:06 Чем рассрочка выгоднее кредита. Карточки РБК и Совесть, 13:05 ГИБДД вдвое увеличит количество вопросов в экзамене на права Общество, 12:47 Медведев назвал единственный способ решить спор России и Украины по газу Политика, 12:43 Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты Общество, 12:28 Болельщики ЦСКА решили поддержать акцию спартаковцев против задержаний Спорт, 12:26 ГИБДД выявила алкоголь в крови въехавшего в вестибюль МЦК водителя Общество, 12:24 Жириновский заявил о признании Западом россиян людьми второго сорта Общество, 12:20 Семин ответил на информацию о своей отставке с поста тренера «Локомотива» Спорт, 12:11
Политика ,  
0 
В Совфеде ответили на выставленные «Нафтогазом» условия по газовым спорам

Требования «Нафтогаза» о погашении «Газпромом» долга в $3 млрд за счет поставок газа вряд ли будут рассмотрены. Об этом РБК заявил член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

«Я не думаю, что тут будут рассматривать такие вопросы: есть протокол, есть контракты и есть договоренности — и есть абсолютно вменяемые требования «Газпрома». Если они не будут соблюдены, значит не будет контракта», — сказал Клинцевич. «Мне кажется, это правильная ситуация, а до этого они пытались просто по-нахальному выкрутить руки России и «Газпрому», а сегодня уже ищут компромиссы», — добавил он.

Клинцевич отметил, что у Украины еще есть возможность подписать контракт о продлении газа на условиях «Газпрома», а если Киев что-то не устраивает, то «пусть говорят с Европой, которая пострадает от их идиотизма».

Экономика
Путин пообещал немецкому бизнесу сохранить транзит газа через Украину

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежу, что в ходе саммита «нормандской четверки», который должен состояться 9 декабря, президент России Владимир Путин лично встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить позиции по газовому вопросу. «А тот кабальный срок, который предлагает Украина, при той нестабильности, которая в стране той существует, при постоянной смене власти, при смене курса — на такой срок ни одна серьезная держава заключать долгосрочные контракты не будет», — заявил Джабаров.

Экономика
«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия по газовым спорам

Ранее «Нафтогаз» официально выразил готовность рассмотреть возможность погашения «Газпромом» признанного Стокгольмским арбитражем долга в $3 млрд за счет поставок газа. В ноябре такое предложение было направлено «Газпрому» по факсу и через DHL. К тому же, по словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, компания готова отозвать иски, по которым арбитраж еще не принял решения, в случае заключения с «Газпромом» долгосрочного и покрывающего все расходы украинской стороны контракта на транзит газа и компенсации потерь за невыполнение «Газпромом» обязательств по текущим контрактам.

Действующий договор на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. «Газпром» предлагал «Нафтогазу» несколько вариантов для разрешения спора по газовому вопросу: или продлить существующий контракт, или заключить новый договор на один год. При этом «Газпром» выставил условия, согласно которым украинская и российская стороны должны отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже, а все судебные разбирательства должны быть прекращены. Однако в Минэнерго Украины такое предложение назвали неприемлемым.

Теги: Совет Федерации, Украина, транзит газа
Материалы по теме
Медведев назвал единственный способ решить спор России и Украины по газу
Политика
«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия по газовым спорам
Экономика
Путин пообещал немецкому бизнесу сохранить транзит газа через Украину
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter