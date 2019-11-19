Минэнерго Украины сочло неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV заявил, что поступившее от «Газпрома» предложение по транзиту газа является неприемлемым.

«Давайте будем откровенны. Предложение, которое сейчас получено, — неприемлемо для Украины», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, это предложение не устраивает Киев, так как в нем содержатся пункты, согласно которым предлагается отказаться от арбитражей и подписать договор пользования газотранспортной системой Украины сроком лишь на один год.

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