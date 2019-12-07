Число жертв пожара в одесском колледже выросло до пяти человек

Число жертв пожара в одесском колледже выросло до пяти человек

Во время разбора завалов спасатели нашли тело еще одного погибшего при пожаре в колледже в Одессе, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Таким образом, число жертв увеличилось до пяти человек.

По данным службы, число пострадавших также возросло до 31 человека, 17 из которых находятся в больницах, а девять выписали 6 декабря. Ранее сообщалось о 30 раненых.

Фото: ГСЧС Украины

Неизвестной остается судьба десяти человек. Спасатели продолжают разбор завалов и тушат отдельные очаги тления.

Пожар произошел 4 декабря в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Его площадь составляла 4 тыс. кв. м. Тогда из здания эвакуировали 40 человек.