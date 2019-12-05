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Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух

Под обломками одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, нашли тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Таким образом количество погибших во время пожара выросло до двух человек. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшей, продолжаются поиски 13 человек, которые могут находиться под завалами.

Ранее стало известно, что при пожаре погибла студентка 2003 года рождения. Изначально сообщалось, что погибла преподавательница, однако потом эту информацию опровергли.

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По последним данным управления ГСЧС по региону, в медицинские учреждения были госпитализированы 30 человек, один из которых выписан. Здание постепенно разбирают от завалов и обнаруживают отдельные очаги тления.

Пожар в одесском колледже произошел днем 4 декабря. Его удалось локализовать только на площади в 4 тыс. кв. м. Полиция возбудила уголовное дело в связи с ЧП по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Теги: Одесса, пожар, жертвы
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