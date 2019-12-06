Число погибших при пожаре в колледже Одессы выросло до четырех

Число погибших в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до четырех, сообщается на сайте Государственной службы Украины по ЧС.
«Всего результате пожара погибли четыре человека», — говорится в сообщении. Отмечается, что тела еще двух человек были найдены при разборе завалов.
Неизвестной остается судьба 11 человек. Всего в результате произошедшего пострадали 30 человек, в больницах остаются 18 из них.
Накануне, 4 декабря, сообщалось о двух погибших.