Эскобар, Коротышка и другие: пять самых известных наркобаронов

Пабло Эскобар, Колумбия

Пожалуй, самый известный в мире наркобарон родился в Колумбии в 1949 году в бедной семье. Большую часть времени он проводил на улицах Медельина — второго по значению города страны с высоким уровнем преступности. В конце 1960-х он создал банду, которая занималась угоном автомобилей, затем начала похищать людей, а через десять лет наладила поставки кокаина в США. Скоро картель Эскобара, получивший название Медельинского, разросся и набрал влияния настолько, что ни один наркоторговец не мог без его разрешения вывозить кокаин за пределы страны. Сам Эскобар получал с каждой партии 35%. В 1989 году Forbes оценил его состояние более чем в $3 млрд.

Наркобарон пользовался широкой поддержкой местного населения, так как строил дешевое жилье, называвшееся кварталами Эскобара, школы и стадионы. В 1982 году он решил попробовать свои силы в политике и, выдвинув свою кандидатуру, стал замещающим конгрессмена конгресса Колумбии. Он прослужил им два года и после развернутой против него кампании был исключен из конгресса.

В середине 1980-х к власти в США пришел Рональд Рейган, объявивший войну наркотикам. Между Штатами и Колумбией было подписано соглашение, по условиям которого колумбийское правительство должно было выдавать американской стороне дельцов, переправляющих наркотики в США. В ответ на это Эскобар создал террористическую группировку «Лос Экстрадитаблес» (исп. los extraditables — лица, подлежащие выдаче). От ее рук погибли верховный судья Карлос Валенсия, полковник полиции Вальдемар Франклин Контеро и политик Луис Карлос Галан. Теракт в Боготе перед президентскими выборами привел к гибели 37 человек, а 27 ноября 1989 года спустя пять минут после взлета взорвался Boeing 727 колумбийской авиакомпании Avianca, на борту которого находились 101 пассажир и шесть членов экипажа. Все они погибли. Ответственность за теракт возложили на группировку Эскобара. Правительство Колумбии создало спецгруппу для его поисков.

В июне 1991 года Эскобару удалось заключить сделку с правительством, по условиям которой он сдавался, но его выдача США была запрещена. Свой пятилетний срок он отбывал в тюрьме «Ла Катедраль», построенной по его пожеланиям и на его деньги. Она представляла собой роскошный особняк с двуспальными кроватями, спутниковым телевидением, бассейном, джакузи, тренажерным залом, баром и др. Когда об условиях содержания стало известно общественности, а власти узнали, что Эскобар продолжает управлять картелем из заключения, его было решено перевести в другую тюрьму. При переводе летом 1992 года Эскобар бежал. Через полтора года он был застрелен при задержании.

Эскобару посвящено множество книг и фильмов. В частности, в 2015 году Netflix выпустила сериал «Нарко», получивший продолжение под названием «Нарко: Мексика»