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Эскобар, Коротышка и другие: пять самых известных наркобаронов
17 июля мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка (Эль Чапо) был приговорен в США к пожизненному заключению плюс еще 30 лет. Лоэра — основатель наркокартеля «Синалоа», одного из самых крупных в мире наряду с Медельинским картелем Пабло Эскобара. Самые известные наркобароны мира — в материале РБК
Пабло Эскобар, Колумбия
Фото: Colombian National Police

Пожалуй, самый известный в мире наркобарон родился в Колумбии в 1949 году в бедной семье. Большую часть времени он проводил на улицах Медельина — второго по значению города страны с высоким уровнем преступности. В конце 1960-х он создал банду, которая занималась угоном автомобилей, затем начала похищать людей, а через десять лет наладила поставки кокаина в США. Скоро картель Эскобара, получивший название Медельинского, разросся и набрал влияния настолько, что ни один наркоторговец не мог без его разрешения вывозить кокаин за пределы страны. Сам Эскобар получал с каждой партии 35%. В 1989 году Forbes оценил его состояние более чем в $3 млрд.

Наркобарон пользовался широкой поддержкой местного населения, так как строил дешевое жилье, называвшееся кварталами Эскобара, школы и стадионы. В 1982 году он решил попробовать свои силы в политике и, выдвинув свою кандидатуру, стал замещающим конгрессмена конгресса Колумбии. Он прослужил им два года и после развернутой против него кампании был исключен из конгресса.

В середине 1980-х к власти в США пришел Рональд Рейган, объявивший войну наркотикам. Между Штатами и Колумбией было подписано соглашение, по условиям которого колумбийское правительство должно было выдавать американской стороне дельцов, переправляющих наркотики в США. В ответ на это Эскобар создал террористическую группировку «Лос Экстрадитаблес» (исп. los extraditables — лица, подлежащие выдаче). От ее рук погибли верховный судья Карлос Валенсия, полковник полиции Вальдемар Франклин Контеро и политик Луис Карлос Галан. Теракт в Боготе перед президентскими выборами привел к гибели 37 человек, а 27 ноября 1989 года спустя пять минут после взлета взорвался Boeing 727 колумбийской авиакомпании Avianca, на борту которого находились 101 пассажир и шесть членов экипажа. Все они погибли. Ответственность за теракт возложили на группировку Эскобара. Правительство Колумбии создало спецгруппу для его поисков.

В июне 1991 года Эскобару удалось заключить сделку с правительством, по условиям которой он сдавался, но его выдача США была запрещена. Свой пятилетний срок он отбывал в тюрьме «Ла Катедраль», построенной по его пожеланиям и на его деньги. Она представляла собой роскошный особняк с двуспальными кроватями, спутниковым телевидением, бассейном, джакузи, тренажерным залом, баром и др. Когда об условиях содержания стало известно общественности, а власти узнали, что Эскобар продолжает управлять картелем из заключения, его было решено перевести в другую тюрьму. При переводе летом 1992 года Эскобар бежал. Через полтора года он был застрелен при задержании.

Эскобару посвящено множество книг и фильмов. В частности, в 2015 году Netflix выпустила сериал «Нарко», получивший продолжение под названием «Нарко: Мексика»

Амадо Каррильо Фуэнтес, Мексика
Фото: AP

Фуэнтес — один из самых крупных наркоторговцев своего времени по версии Управления по борьбе с наркотиками США. За то, что его люди переправляли партии наркотиков самолетами, он получил прозвище Повелитель Небес. Первоначально Фуэнтес входил в картель Гвадалахары, главарем которого был его дядя. В 1993 году он стал лидером наркокартеля Хуареса — к тому времени тот контролировал значительную часть кокаинового трафика из Мексики в США.

Фуэнтес умер в 1997 году от передозировки обезболивающими после операции по смене внешности, сделанной в одной из клиник Мехико. Тела оперировавших его докторов вскоре были найдены на обочине дороги в бочках, наполненных цементом. По официальной версии их гибель стала местью за убийство наркобарона.

Смерть Фуэнтеса привела к упадку картеля, многие участники которого перешли в конкурирующий картель «Синалоа» наркобарона Эль Чапо в 2001 году. На момент смерти прибыль от деятельности картеля, которую мог получить Фуэнтес, оценивалась в $25 млрд

Карлос Ледер, Колумбия
Фото: Getty Images

Ледер был одним из основателей Медельинского наркокартеля. Получил прозвище ​El Aleman (Немец), так как его отец был немцем.

Торговлей наркотиками начал заниматься еще школьником и в 1973 году получил свой первый срок. В тюрьме он познакомился с Джорджем Янгом, и после освобождения оба стали заниматься контрабандой наркотиков: партнеры купили легкомоторный самолет и небольшой остров Норманс-Кей недалеко от Флориды, чтобы дозаправлять машину, на которой осуществляли поставки. Вскоре Ледер познакомился с Эскобаром, что со временем привело к созданию Медельинского наркокартеля.

В 1987 году Ледер был арестован в джунглях Колумбии и выдан США, где его осудили на пожизненное заключение без права досрочного освобождения плюс еще 135 лет. Сейчас 69-летний Ледер отбывает наказание в американской тюрьме

Грисельда Бланко, Колумбия
Фото: Florida Department of Transportation

Бланко — одна из самых известных женщин — криминальных авторитетов, контролировавшая поставки кокаина непосредственно в США, что приносило организации $20 млрд в год.

Воспитанная в Медельине, в 14 лет она ушла из дома и занималась проституцией, пока не вышла замуж за ​наркоторговца Альберто Браво. В 1970-х она переехала в Нью-Йорк, а затем в Майами, где наладила сеть продажи наркотиков. Бланко была известна особой жестокостью при устранении конкурентов. СМИ писали, что она могла быть причастна более чем к 200 убийствам, совершенным в Майами. Всплеск преступности привел к тому, что Бланко привлекла внимание полиции, и вскоре ей пришлось скрываться.

В 1985 году она была арестована и приговорена к ​15 годам тюрьмы и штрафу. Из-за решетки продолжала руководить своей сетью по распространению наркотиков в США, но в Колумбии все ее дела взял под контроль Медельинский картель. Отношения с ним у Бланко были испорчены из-за убийства Марты Очоа, принадлежавшей к семье одного из лидеров картеля.

Несмотря на то что после пересмотра дела тюремный срок Бланко увеличился до 60 лет, в 2004 году она вышла из тюрьмы и была депортирована в Колумбию. 3 сентября 2012 года Бланко была застрелена в Медельине проезжавшим мотоциклистом — изобретение такого способа убийства приписывали именно ей. Бланко было 69 лет

Хоакин Гусман Лоэра, Мексика
Фото: Damian Dovarganes / AP

Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) родился в бедной многодетной семье. Подростком он помогал отцу (точной информации о работе Лоэры-старшего нет, но считается, что тот выращивал мак для производства героина. — РБК). Позже его приняли в банду, связанную с картелем, которым руководил Мигель Феликс Гальярдо. Эль Чапо доказал руководству свою эффективность и быстро дослужился до одной из ключевых ролей.

В 1989 году Гальярдо арестовали, а картель раздробился, одной из новых организаций стал картель «Синалоа», который возглавил Эль Чапо. Для повышения скорости поставок он организовал строительство тоннелей на границе Мексики и США.

Обвинение говорит, что Эль Чапо заработал более $12 млрд. Первый раз его арестовали в начале 1990-х, он получил 20 лет за транспортировку наркотиков. Спустя восемь лет он бежал, спрятавшись в корзине с грязным бельем. В 2014 году Эль Чапо задержали в его квартире в Мексике, спустя год он снова бежал из тюрьмы — под его камерой нашли тоннель. В последний раз его задержали в 2016 году, выйти на след Коротышки удалось после того, как он дал интервью актеру Шону Пенну (в связи с этим тот попал под следствие). Через год Коротышку экстрадировали в США: он контролировал треть поставок кокаина в Штаты, где был вторым самым разыскиваемым преступником после Усамы бен Ладена.

17 июля 2019 года американский суд назначил Лоэре пожизненное заключение плюс 30 лет

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, наркобарон, наркокартель
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