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СМИ сообщили о гибели «российских наемников» в Мозамбике
Россияне погибли в результате нападения повстанцев на силовиков, утверждают местные СМИ. Ранее о прибытии в страну 200 наемников из России сообщила The Times
Фото: Jerome Delay / AP

Пятеро наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев на местные силы обороны и безопасности. Об этом сообщает Carta de Mocambique со ссылкой на источники.

Собеседники утверждают, что нападение произошло 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Повстанцы устроили засаду на автомобиль, в котором ехали российские наемники из ЧВК вместе с местными силовиками. Повстанцы установили на дороге баррикады, а когда машина остановилась, обстреляли ее. По данным собеседников издания, жертвами нападения стали 20 человек.

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Тела пятерых военных обезглавили, а машину сожгли, утверждает издание. Позднее, по словам источников, останки военных доставили в районную больницу, а затем передали родственникам. Бойцы из ЧВК Вагнера, как объясняет издание, поддерживают власти Мозамбика и помогают им бороться с боевиками.

«Посольство не располагает никакой информацией о гибели россиян в Кабу-Делгаду», — заявили РБК в посольстве России в Мозамбике.

2 октября газета The Times сообщила, что в Мозамбик прибыли 200 российских наемников из ЧВК Вагнера для того, чтобы помочь властям страны в борьбе с джихадистами. Отмечалось, что в задачи россиян входит обеспечение учебной и боевой поддержки в Кабо-Дельгадо, сильно пострадавшей от боевиков.

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СМИ связывают ЧВК Вагнера с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, сам он это отрицает. Командиром частной военной компании СМИ называют Дмитрия Уткина. Это полный тезка гендиректора ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» — управляющей компании ресторанного холдинга Пригожина. После того, как предполагаемый глава ЧВК Вагнера появился на приеме в Кремле в честь празднования Дня героев отечества 9 декабря 2016 года, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, чем известен этот человек и за что именно его наградили.

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По данным The Times, российские наемники также присутствуют в Судане. Бойцы ЧВК, по информации газеты, были направлены в эту страну для поддержки свергнутого в апреле президента Омара аль-Башира. Кроме того, сообщали СМИ, российские наемники присутствуют и в других африканских странах, в том числе Ливии и Центральноафриканской республике. В частности, по данным Le Monde, в ЦАР был открыт филиал ЧВК Вагнера Sewa Security.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Екатерина Костина
Теги: Мозамбик, ЧВК Вагнера, наемники
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