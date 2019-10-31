СМИ сообщили о гибели «российских наемников» в Мозамбике

Россияне погибли в результате нападения повстанцев на силовиков, утверждают местные СМИ. Ранее о прибытии в страну 200 наемников из России сообщила The Times

Фото: Jerome Delay / AP

Пятеро наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев на местные силы обороны и безопасности. Об этом сообщает Carta de Mocambique со ссылкой на источники.

Собеседники утверждают, что нападение произошло 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Повстанцы устроили засаду на автомобиль, в котором ехали российские наемники из ЧВК вместе с местными силовиками. Повстанцы установили на дороге баррикады, а когда машина остановилась, обстреляли ее. По данным собеседников издания, жертвами нападения стали 20 человек.

Тела пятерых военных обезглавили, а машину сожгли, утверждает издание. Позднее, по словам источников, останки военных доставили в районную больницу, а затем передали родственникам. Бойцы из ЧВК Вагнера, как объясняет издание, поддерживают власти Мозамбика и помогают им бороться с боевиками.

«Посольство не располагает никакой информацией о гибели россиян в Кабу-Делгаду», — заявили РБК в посольстве России в Мозамбике.