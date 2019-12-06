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Политика ,  
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Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций. Об этом заявил в беседе с ТАСС постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы надеемся, я сегодня говорил об этом на встрече [постпредов при ООН с Трампом], что эта проблема будет решена. Потому что проблема не красит Соединенные Штаты, совершенно не добавляет им престижа и репутации. Президент Трамп, который, конечно, деталей этого не знал, обещал разобраться», — сказал дипломат.

США уже дважды отказали российским делегатам в выдаче американских виз. Так, в конце сентября в выдаче виз США отказали десяти членам российской делегации, которые планировали участвовать в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В их числе оказались сенатор Константин Косачев, депутат Леонид Слуцкий, а также сотрудники Министерства иностранных дел России. МИД России направил ноту протеста заместителю американского посла.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность из-за невыдачи виз США российской делегации.

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В ООН заявили о влиянии невыдачи виз США дипломатам на работу организации

4 декабря посольство России в США сообщило о новых случаях невыдачи американской стороной виз членам российских делегаций, направляющимся в США. В выдаче документов отказали делегации Федерального казначейства, которая планировала 3 декабря прибыть в Вашингтон для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Как заявили в дипмиссии, также на молодежный форум в Нью-Йорк не смог попасть глава департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.

Теги: Дональд Трамп, американские визы, сша, Василий Небензя
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