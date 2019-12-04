Посольство России сообщило о новых проблемах с выдачей виз США

США последовательно ограничивают въезд российских официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы, говорится в заявлении российского диппредставительства

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Российское посольство в Вашингтоне заявило о новых случаях невыдачи американской стороной виз членам российских делегаций, направляющимся в США. Комментарий российского диппредставительства опубликован на сайте посольства.

«Совсем недавно визы не получила делегация нашего Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии», — сообщает посольство. Кроме того, заявили в дипмиссии, в Нью-Йорк на Молодежный форум не смог попасть глава департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.

Российская сторона считает, что все эти действия американских коллег ведут к дальнейшей деградации российско-американских отношений. «Предлагаем американским коллегам перестать «подкидывать дрова» в огонь вражды. Необходимо дать возможность раскрыться потенциалу сотрудничества и взаимодействия наших народов и государств», — заявил в дипмиссии.

24 сентября стало известно, что десяти членам российской делегации, которые собирались принять участие в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, отказали в выдаче американских виз. Среди них оказались сотрудники МИДа, сенатор Константин Косачев и депутат Госдумы Леонид Слуцкий. После этого Москва заявила о развязывании Вашингтоном визовой войны.