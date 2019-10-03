В ООН выразили обеспокоенность невыдачей виз США российской делегации

В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей американских виз части российской делегации, планировавшей принять участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи организации в Нью-Йорке. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает «РИА Новости».

Дюжаррик заявил, что накануне ситуация с невыдачей виз делегатам из России обсуждалась комитетом Генассамблеи ООН по отношениям с принимающей стороной. Представитель генсека добавил, что в организации продолжат обсуждать этот вопрос с американскими властями и с российской миссией.

В конце сентября стало известно, что десять российских делегатов, планировавших участвовать в 74-й сессии Генассамблеи ООН, не получили американские визы. В их числе оказались сенатор Константин Косачев, депутат Леонид Слуцкий, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и сотрудники российского МИДа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию «тревожной и неприемлемой», добавив, что действия Вашингтона требуют жесткой реакции со стороны как Москвы, так и ООН. Позже Москва отправила в ООН официальное письмо о проблемах с визами, в организации пообещали принять «соответствующие меры».

3 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в выдаче американских виз отказали российским дипломатам, планировавшим принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США.