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Дело Baring Vostok ,  
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Мосгорсуд отменил решение об аресте квартиры Калви

Московский городской суд отменил постановление Басманного районного суда об аресте квартиры основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого по делу о мошенничестве в банке «Восточный». Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Суд апелляционной инстанции постановил отменить вынесенное решение и отправить на новое рассмотрение в Басманный районный суд Москвы», — сказали в пресс-службе. Однако Мосгорсуд признал законным арест банковских счетов Калви, сумма на которых, как сообщает ТАСС, составляет 7,5 млн руб.

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Калви, его бизнес-партнер Филипп Дельпаль и еще четыре человека были арестованы в феврале этого года по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». В апреле Басманный суд изменил Калви меру пресечения на домашний арест, в августе аналогичное решение было принято в отношении Дельпаля. В октябре арест Калви продлили до 13 января 2020 года.

В начале октября представитель Baring Vostok сообщил, что суд наложил арест на счета и недвижимость Калви. Арест в том числе коснулся квартир, где живут семьи фигурантов дела.

В ноябре «Восточный» подал новый иск против Калви и компании Evison Holdings Limited на 8,812 млрд руб. В пресс-службе банка РБК объяснили, что речь идет об обвинениях в фальсификации отчетности со стороны менеджеров фонда Baring Vostok, в результате которой банк получил убыток и был вынужден в январе 2017 года сформировать резервы в размере 8,8 млрд руб. Общая сумма ущерба, по оценкам банка, составила 18,6 млрд руб.

Теги: Майкл Калви, Baring Vostok, арест, новости РБК
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