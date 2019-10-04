Baring сообщил об аресте «всего имущества» Калви и других фигурантов дела

Baring сообщил об аресте «всего имущества» Калви и других фигурантов дела

Суд наложил арест на имущество основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого по делу о мошенничестве в банке «Восточный», сообщил РБК представитель фонда.

«Арестовано все имущество всех фигурантов дела», — сказал он.

В поступившем в РБК сообщении Baring Vostok также говорится, что арест наложен и на квартиры, где живут семьи фигурантов дела. «Суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег, пока они не могут финансово поддерживать свою семью», — говорится в сообщении. В фонде указали, что решение было принято «в отсутствие каких-либо активных следственных действий».

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